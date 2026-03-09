Mobilitat
Les obres a l’N-260 entre la Seu i Bellver s'allargaran tres setmanes
L’actuació d’emergència compta amb un pressupost d’1,6 milions d’euros i afecta un tram de 14 quilòmetres
Les obres de millora del ferm a la carretera N-260 entre la Seu d’Urgell i Bellver de Cerdanya s’allargaran unes tres setmanes i es preveu que estiguin enllestides abans de Setmana Santa. L’actuació d’emergència compta amb un pressupost d’1,6 milions d’euros i afecta un tram de 14 quilòmetres. Així ho ha afirmat el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, que ha visitat durant el matí els treballs iniciats la setmana passada.
Els treballs s’han impulsat després que el ferm s’hagi degradat des del desembre a causa del gel i els temporals de pluja i neu, especialment entre el Pont de Bar i Montellà i Martinet.