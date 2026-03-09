Successos
Els bombers intenten rescatar un esquiador en estat crític d'un refugi al Pallars
La falta de visibilitat ha impedit que s'hagi pogut fer el vol
Els bombers d'Andorra han estat pendents tota la nit de poder rescatar un esquiador del refugi d'Amitges, a la comarca catalana del Pallars. El trasllat de l'excursionista que es trobava en estat crític no s'ha arribat a concretar finalment per la falta de visibilitat que ha impedit que l'helicòpter hagi pogut volar fins al lloc on es trobava l'home de 50 anys, a la zona de la població d'Espot.
El cap de guàrdia del cos andorrà ha explicat que van rebre un avís dels bombers de Catalunya des de la central de Bellaterra a les 21 hores d'ahir per rescatar una persona que patia una afectació pulmonar i necessitava ser traslladada en helicòpter a un centre mèdic. Els bombers catalans van demanar la intervenció dels efectius d'Andorra perquè ells no volen de nit i existeix un conveni de col·laboració per fer aquests serveis des del Principat, ha indicat el responsable del cos.
Els bombers andorrans van activar l'helicòpter amb efectius del Grup de Rescat de Muntanya i un infermer però el vol es va haver de interrompre per la zona d'Organyà perquè la falta de visibilitat feia impossible el desplaçament i l'helicòpter va girar i va tornar a Andorra, ha indicat el cap de guàrdia. L'operatiu s'ha mantingut alerta durant tota la nit per poder enlairar-se en qualsevol moment si les condicions meteorològiques milloraven, però finalment no ha estat possible arribar al refugi d'Amitges.
L'home ferit havia patit un cop fort al tòrax mentre feia esquí per una zona fora de pistes que li havia provocat un pneumotòrax i afectació melsa i estava en estat crític. Les primeres atencions les va poder rebre d'un metge especialista en cardiologia que es trobava casualment al mateix lloc, ha assenyalat el cap de guàrdia. L'indret és de difícil accés per via terrestre i els bombers del Grup Actuacions Especials (GRAE) català han hagut de fer una ruta d'entre 3 i 4 hores. Els agents entre els quals hi havia un metge han accedit al refugi de muntanya cap a les tres de la matinada per poder atendre l'excursionista.
L'esquiador ha estat evacuat aquest matí en helicòpter pels bombers de Catalunya perquè el seu estat no permetia el trasllat per mitjans terrestres i ha quedat ingressat a un hospital.