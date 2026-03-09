Successos
Detingut un turista per agredir el propietari d'un bar de 72 anys al Pas
La víctima, propietària d'un bar, va haver de ser traslladada a l'hospital, on encara continua ingressada
Un turista de 35 anys va ser detingut ahir a la nit per agredir al propietari d'un bar, un home de 72 anys, al Pas de la Casa. Segons ha informat la policia, l’home va entrar a l’establiment en estat d’embriaguesa amb la intenció de continuar consumint alcohol. Quan el responsable del local li va demanar que marxés, el turista s’hi va negar i li va propinar un cop de puny que el va fer caure a terra i li va provocar una ferida al cap. La víctima va ser traslladada a l’hospital, on continua ingressada. El cos de seguretat va arrestar el turista com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral.
Arrestat per agredir un jove en un local d'oci nocturn del Pas
La policia també va detenir un jove de 21 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir-ne un altre en un local d’oci nocturn del Pas de la Casa i provocar-li una ferida que va necessitar assistència mèdica.