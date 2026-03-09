SALUT PÚBLICA
Crida per regular les begudes energètiques
Les associacions alerten dels perills que pot suposar el consum excessiu per a adolescents
El consum de begudes energètiques entre infants i adolescents és un fenomen que preocupa les entitats que treballen amb joves, que reclamen mesures similars a les d’Espanya, on està previst prohibir la venda a menors de 16 anys, i una regulació específica per a la població en edat de creixement.
Dàmaris Castellanos, directora general d’Unicef Andorra, va recordar que “l’adolescència és una etapa especialment sensible en els àmbits físic i mental”. “El consum freqüent de begudes energètiques pot afectar el son, la nutrició o la capacitat de concentració dels joves. És per això que és tan important avançar en la prevenció i fomentar la consciència sobre hàbits saludables, tant en l’àmbit familiar com escolar i personal”, va explicar Castellanos.
L’associació Projecte Vida observa un augment progressiu del consum d’aquest tipus de begudes entre la població infantil i juvenil, especialment en entorns quotidians com centres educatius, espais esportius i l’oci. L’entitat ja havia inclòs aquesta preocupació en les seves propostes per al Pla Nacional contra les Drogodependències (PNCD) 2026–2029, amb accions específiques relacionades amb els productes energètics.
“El consum d’energètiques afecta el son, la nutrició i la concentració dels joves”
Segons la presidenta Eva Tenorio, “el consum s’ha anat normalitzant i els joves sovint perceben poc risc en la seva ingesta”. Tot i que l’associació no ha detectat casos d’addicció com a motiu principal de consulta, sí que aquestes begudes “formen part d’un context de consum estimulant cada vegada més present i preocupant, especialment quan es combinen amb alcohol o altres drogues”.
Projecte Vida defensa que cal abordar el fenomen principalment des de la prevenció i l’educació, incorporant-lo en una mirada més àmplia de promoció de la salut i de prevenció de conductes de risc en edats primerenques. També consideren positiu obrir un debat sobre la possible regulació de la venda a menors i reforçar les accions d’informació dirigides a joves i famílies sobre els perills que pot comportar aquest tipus de productes.
“El consum s'ha anat normalitzant i els joves sovint perceben poc risc en la seva ingesta”
Tenorio va insistir que les begudes energètiques “no són innocents” i que la seva normalització entre adolescents fa necessari abordar la qüestió des d’una perspectiva de salut pública.
En el document presentat al PNCD, l’associació va proposar diverses línies d’actuació. Entre aquestes, reduir la normalització del consum entre menors i promoure una percepció crítica i informada sobre aquestes begudes, especialment entre adolescents. També proposen reforçar la sensibilització sobre els riscos associats al consum, com l’alt contingut de cafeïna, l’impacte en el son, els possibles efectes sobre l’ansietat o la regulació emocional, així com els riscos en perfils més vulnerables, com persones amb TDAH o dificultats de regulació emocional.
Un altre dels punts que destaquen és la combinació amb alcohol, que consideren especialment preocupant. Segons indiquen, la cafeïna pot disfressar la percepció d’intoxicació alcohòlica i afavorir conductes de risc. Entre les mesures plantejades també hi ha la promoció d’hàbits saludables, com el descans adequat, l’activitat física, una alimentació equilibrada o estratègies de gestió de l’energia i de l’estrès.
Finalment, Projecte Vida defensa la necessitat d’implicar agents comunitaris en aquesta tasca, com els centres educatius, les famílies, les entitats i entorns esportius, el sector comercial i les administracions públiques.