Successos
Controlats dos turistes amb 1,40 grams de tusi, 2,20 de marihuana i una pastilla d'èxtasi
La policia ha detingut cinc persones més per delictes contra la salut pública
La policia va controlar dos turistes de 25 i 30 anys amb 1,40 grams de tusi, una pastilla d’èxtasi i 2,20 grams de marihuana. Els fets van passar ahir al matí a la frontera del riu Runer, i els joves van quedar detinguts per delictes contra la salut pública. Els agents també van arrestar un altre turista de 22 anys per accedir al país, pel mateix punt diumenge a la tarda, amb 0,6 grams de ketamina i 2,26 grams d'haixix.
La nit de dijous a divendres, tres homes també van ser detinguts en locals nocturns de Soldeu. Un d’ells, de 34 anys, es trobava en possessió d’un gram de cocaïna i 0,8 grams de tusi; a un altre, de 24 anys, se’l va trobar consumint cocaïna i en possessió de 0,5 grams més i, al darrer, de 26 anys, se’l va arrestar amb 0,7 grams de tusi.