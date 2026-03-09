SUCCESSOS
Alerta per grups de WhatsApp massius on es distribueix pornografia a menors
La Policia ha rebut la denúncia aquesta tarda i iniciarà les investigacions pertinents
La Policia ha iniciat una investigació per esbrinar qui hi ha darrere de grups massius i anònims de WhatsApp a través dels quals s’estaria distribuint pornografia a menors. Els pares dels infants afectats, majoritàriament noies d’entre 12 i 13 anys, denuncien que s’ha afegit les seves filles a grups en què no coneixen ningú i on la major part del contingut que s’hi comparteix és pornogràfic.
Els pares dels menors expliquen que els grups es creen sense un administrador identificable i que entre els participants hi apareixen números de telèfon estrangers, principalment de França i d’Espanya.
La Policia ha confirmat que ha rebut la denúncia aquesta mateixa tarda i que, a partir d’aquí, “es traslladarà al grup que correspongui per iniciar la investigació i poder verificar quin és l’origen d’aquest grup massiu, on també hi ha molts números de telèfon d’altres països”.
El cos de seguretat explica que, de moment, només s’ha rebut una denúncia pel cas, tot i que hi ha constància de situacions similars en altres països. Per aquest motiu, la Policia recorda que WhatsApp disposa d’una opció a la configuració que permet determinar qui pot afegir l’usuari a grups, per evitar ser-hi incorporat sense consentiment.
L’aplicació també permet configurar la privacitat per limitar l’accés a informació personal, com ara amagar la foto de perfil, desactivar la ubicació o activar la verificació en dos passos per protegir el compte. Una altra opció recomanada és utilitzar aplicacions de control parental.
Les autoritats recorden que, sovint, són els mateixos menors els que s’afegeixen els uns als altres als grups. En aquest sentit, és important fer-los conscients que enviar pornografia a menors —també entre menors— és un delicte.
Finalment, es recomana mantenir una comunicació activa amb els infants i parlar-hi sovint per explicar-los que no acceptin entrar en grups desconeguts, que no s’afegeixin entre ells sense consentiment i que no tinguin por ni vergonya d’explicar-ho si es troben en una situació d’aquest tipus. També és fonamental insistir que no enviïn imatges sexuals, ni pròpies ni d’altres persones, ni “mems”, “stickers” sexuals o qualsevol altre contingut que pugui considerar-se pornogràfic.