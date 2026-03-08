LLUITA PER LA IGUALTAT
Unes 200 persones es manifesten pel 8M per reclamar el dret a l’avortament
Acció Feminista denuncia el retrocés de drets i alerta que els casos de violència de gènere continuen augmentant al país
Unes 200 persones s’han manifestat avui amb motiu del Dia Internacional de les Dones, convocades per Acció Feminista, per reclamar la despenalització de l’avortament a Andorra i denunciar la manca d’avenços en drets reproductius. La protesta ha posat el focus en la necessitat de garantir aquest dret fonamental i també ha alertat que els casos de violència de gènere continuen augmentant.
La presidenta d’Acció Feminista, Laia Ferré, ha remarcat que la mobilització d’aquest any és especialment rellevant en un context que, segons ha dit, està marcat per un “retrocés de drets” a escala global. “A nivell mundial és important que les dones surtin al carrer per defensar els drets que tenen i tots els que encara no han guanyat”, ha afirmat.
Ferré ha destacat que, en el cas d’Andorra, una de les principals reivindicacions continua sent la despenalització de l’avortament. Segons ha denunciat, el fet que aquesta pràctica estigui penalitzada deixa les dones “totalment desprotegides” i les obliga a desplaçar-se fora del país si volen interrompre l’embaràs. “L’únic que pots fer és marxar, i això comporta problemes econòmics i també culpabilització”, ha assenyalat.
La presidenta de l’entitat ha insistit que la prioritat és garantir aquest dret abans de poder establir circuits mèdics o de derivació. En aquest sentit, ha considerat que comparar l’avortament amb altres tractaments mèdics que es fan fora del país és “un error”, ja que actualment la legislació penalitza tant la dona com el professional sanitari.
La manifestació d’aquest any s’ha centrat especialment en aquesta reivindicació, tot i que l’entitat també ha recordat que persisteixen altres desigualtats. Ferré ha assenyalat que la bretxa salarial al país es manté al voltant del 22% i que els casos de violència de gènere i les demandes al servei d’atenció a la dona no disminueixen, sinó que han anat a l’alça.