LLUITA PER LA IGUALTAT
El talent femení guanya espai en professions tècniques i operatives
Les dones ocupen progressivament espais històricament ocupats majoritàriament per homes
Enginyeria, construcció, gestió d’explotació, medi ambient o tecnologia. Són àmbits que històricament han estat ocupats majoritàriament per homes, però aquesta realitat està canviant progressivament. Al grup Heracles, diverses professionals desenvolupen la seva carrera en aquests sectors demostrant que el talent i la capacitat no entenen de gènere.
És el cas de l'enginyera de camins Marian Fernández. Una professional que porta més de vint-i-sis anys d'experiència en un sector històricament lligat als homes com és el de la construcció. Des de fa quatre que treballa al Principat i, actualment, desenvolupa la seva activitat laboral al grup. Fernández recorda com a la universitat només eren "sis dones" d'uns "set-cents alumnes que tenia" el centre educatiu. Tot i això, assegura que la seva trajectòria professional sempre ha estat guiada per la vocació i el compromís amb la seva feina. "Jo, per exemple, soc una dona molt sensible. Si he de plorar, ploro. Però això no treu ni validesa a l’hora de pensar ni a l’hora d’executar", explica.
Fernández també ha explicat com la visió al grup Heracles "és una mica diferent", perquè, "curiosament, a Unitas som més dones" que homes "ara mateix com a tècniques" i això "no m'ho havia trobat mai". "Aquí som unes quantes i, potser, on hi ha menys dones, no només al grup sinó al món en general, és conduint camions o com a treballadores en ferralles", ha relatat.
En una línia similar, Soledad Prieto, l'actual cap d'explotació d'Eco Grup, també és una líder en un sector històricament associat als homes. Cada dia, Prieto s'encarrega de "gestionar el cartó que arriba de la recollida nocturna" i "d'organitzar els treballadors perquè surti la feina endavant".
"Nosaltres com a Eco Grup, el 2025, vam contractar a dues dones per a treballar en la planta. D'aquestes dues, una està fent-ho amb nosaltres i l'altra a Pirinenca", ha declarat. "Elles poden. És complicat al principi, però és veritat que poden. Jo les veig que fan el mateix treball que els seus companys, ha afegit.
També Elena Manteiga, encarregada del servei nocturn de Pirinenca de Serveis, anima altres dones a incorporar-se a aquest tipus de professions. “Sou capaces”, assegura, tot reivindicant que cada vegada hi ha més dones ocupant llocs que tradicionalment havien estat associats als homes.
Pia Smith també treballa al sector de la construcció. En el seu cas, com a tècnica de seguretat i salut en el treball. Segons Smith, "a la universitat érem 40 alumnes i només quatre dones". Així i tot, defensa que la presència femenina en aquest camp és cada vegada més habitual. "Sí que és un món difícil, però cada vegada som més les dones que estem treballant com a prevencionistes", ha matisat.
La tècnica de medi ambient, Clara Reguant, ha apuntat que "és veritat que treballem en un sector molt masculí, però el més important és intentar que la gent s'adhereixi al projecte" i "treballar tots junts per la millora del medi ambient", ha explicat. Igualment, Reguant ha afegit que "és important que grup Heracles contracti dones, tot destacant que "també penso que, al final, un equilibri entre homes i dones en aquest sector seria beneficiós per a tothom".
Finalment, Coral Garcia, programadora dins del grup, ha relatat que "ja des de petita també m'he mogut en entorns que es poder dir com a masculins. És a dir, sempre m'han agradat els ordinadors, les motos, els cotxes, etc. Llavors, ha sigut la meva vida i la meva essència. Per tant, mai he vist com una limitació el fet de ser una dona en cap d'aquests mons".
Garcia defensa que el més important en qualsevol procés de contractació són les capacitats i el talent de cada persona, tot afirmant que "crec que no s'hauria de donar prioritat a una dona només pel fet de ser una dona", sinó que s'haurien de valorar "les capacitats que cadascú té, sigui home o dona".