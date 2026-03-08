MÚSICA
Ian Moya no va poder tornar a ‘Eufòria’ després de la gala de relleu
El jove cantant andorrà Ian Moya no va aconseguir reincorporar‑se al concurs musical Eufòria després de la gala de relleu celebrada divendres, ja que va obtenir només el 8 % dels més de 600.000 vots emesos pel públic, una xifra insuficient perquè els espectadors el tornessin a portar al programa. Moya, que va ser eliminat fa setmanes després de la quarta gala i havia tornat a optar a una plaça gràcies a aquesta nova oportunitat de repesca, va quedar lluny de la concursant Aida Royes, qui va ser la repescada amb el suport majoritari dels votants. La seva participació, malgrat no passar, va generar expectació.

