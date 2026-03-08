SUCCESSOS
Els bombers retiren neu acumulada amb risc de caiguda d'una teulada a Bordes d’Envalira
L’actuació s’ha fet aquest matí cap a les 11.30 hores davant el risc que la neu pogués caure en un moment de gran afluència de persones a l’edifici
El cos de bombers s’ha mobilitzat aquest matí per retirar l’acumulació de neu de la teulada d’un edifici que presentava risc de despreniment. L’actuació s’ha produït cap a les 11.30 hores a les Bordes d'Envalira. La intervenció s’ha considerat necessària davant la possibilitat que la neu acumulada pogués caure des de la teulada i el fet que fos cap de setmana feia preveure una major afluència de persones entrant i sortint de l’edifici. Els bombers han actuat per garantir la seguretat de la zona i l’actuació s’ha resolt en pocs minuts.