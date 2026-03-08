SUCCESSOS
Ferits quatre joves en un accident a Canillo aquesta matinada
El sinistre s'ha registrat cap a les 3 hores després de les cascades en direcció al Pas de la Casa
Quatre joves han resultat ferits en un accident de trànsit aquesta matinada a la carretera general 2, a Canillo, en direcció nord. Els fets s’han produït cap a les tres de la matinada en un punt situat després de les cascades de la parròquia. Segons la informació disponible, el conductor hauria perdut el control del vehicle, que s’ha desplaçat cap a un altre carril i ha acabat encastant-se. En el sinistre s’hi ha vist implicat un únic vehicle amb matrícula espanyola i també s’han produït danys materials.