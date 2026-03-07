SUCCESSOS
Ferida una vianant de 23 anys en un atropellament a l’avinguda Consell d’Europa
L’accident es va produir ahir a la tarda, a l’altura del pont de París, a Andorra la Vella
Una vianant de 23 anys va resultar ferida ahir en un atropellament que va tenir lloc a l’avinguda Consell d’Europa, a l’altura del pont de París, a Andorra la Vella. La informació facilitada indica que l’avís es va rebre a les 16.27 hores. En l’accident s’hi va veure implicat un turisme amb matrícula espanyola, que va atropellar la jove. A conseqüència de l’impacte, la vianant va resultar ferida.