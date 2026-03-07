DIGITALITZACIÓ
El teletreball guanya terreny gràcies a una bona connectivitat
L’avenç de les tecnologies digitals ha impulsat un nou model laboral que permet treballar en línia
El teletreball ha passat de ser una opció minoritària a convertir-se en una realitat habitual per a milions de persones arreu del món. Impulsat per l’avenç de les tecnologies digitals i accelerat per la pandèmia de la COVID-19, aquest model laboral ha transformat la manera com s'entenen les feines, la productivitat i la conciliació. En el Principat cada vegada hi ha més empreses que opten per aquesta opció, un recurs que permet molts avantatges pels treballadors, però alhora és un repte pels operadors.
"Et permet treballar des de qualsevol lloc. Pots decidir quin estil de vida vols i et permet treballar des d'on vulguis", explica Anton Òdena, una persona que havia fet teletreball. Òdena explica que li encanta la muntanya i que ha treballat en diferents llocs remots del país, com per exemple en el "refugi de l'Illa o el Comapedrosa" i també ho ha fet a peu de "pistes d'esquí", explica.
Això li ha comportat alguns avantatges, com per exemple poder "organitzar i compaginar el meu estil de vida amb la feina", comenta Òdena.
Però perquè el teletreball sigui possible cal disposar d'una bona connectivitat a Internet. Quan es treballa des de casa o des d’un altre lloc lluny de l’oficina, la qualitat i la fiabilitat de la connexió a Internet esdevenen molt importants, ja que sense una connexió estable i ràpida, pot afectar la productivitat i generar frustració a l’hora d'executar les tasques diàries. I aquí hi juguen un paper clau els operadors, en aquest cas Andorra Telecom.
"Tenim Fibra òptica a tot el país, no només els centres urbans de les parròquies, també a totes les urbanitzacions. Posem fibra òptica on faci falta i és d’última generació, que permet anar a 10 gigabits per segon", explica el responsable de telecomunicacions i sistemes d’Andorra Telecom, Enric Castellet. Això significa que cada llar i cada negoci té el potencial per assolir aquesta velocitat. Abans del 2025 el país utilitzava tecnologia GPON, pel qual tenia una capacitat de fins 2,5 Gbs download, però la companyia va decidir actualitzar tota la infraestructura durant el 2025, de manera que ara la xarxa pot arribar als 10 Gbps gràcies el sistema GPON + XGSPON.
Aquesta fibra òptica del país "és molt estable" i es troba en ràtios per sobre d’alguns països europeus quant a incidències, comenta Castellet, que agrega que aquest fet "fa que hi hagi pocs talls". De fet, el rendiment de la banda ampla fixa se situa entre els més alts a escala mundial. Segons Ookla, una empresa americana especialitzada en serveis de diagnòstic d'Internet, Andorra ocupava la sisena posició en velocitat de banda ampla fixa, amb una mitjana de 211 Mbps de descàrrega i 96 Mbps de pujada, molt per sobre de les mitjanes globals. A més, l’Índex de Desenvolupament de les TIC (IDI), el 2024 situava el Principat amb una puntuació de 88,8 sobre 100, indicant una forta maduresa digital en àmbits com la connectivitat, l’ús i la infraestructura.
Andorra Telecom té connexió amb Espanya i França en el que es coneix com a punts neutres, unes infraestructures físiques on diferents operadors i proveïdors de serveis es connecten entre ells per intercanviar trànsit de dades en condicions d’igualtat. Això permet que hi hagi connexions directes amb les grans companyies tecnològiques, com ara Microsoft i Google, amb el qual es tradueix que en reunions virtuals, a través del Google Meet o el Microsoft Teams, les connexions siguin "més estables i la connexió sigui més directa", apunta Castellet. Tanmateix, permet una menor latència. És a dir, hi ha menys retard en què triga una dada a viatjar des del dispositiu de l’usuari fins al servidor i tornar. Una baixa latència és crucial per fer videotrucades fluides, sessions de treball col·laboratiu i utilitzar aplicacions en temps real.
Un altre factor clau és disposar d’una bona xarxa mòbil. "El 2020 la vam ampliar bastant amb més del 50% de capacitat, i, si veiem que hi ha una línia que s’aproxima el 80% d’ocupació l’ampliem", indica el responsable de telecomunicacions i sistemes. Això fa que la xarxa tingui més capacitat quant a tràfic. "Quan hi ha més tràfic és el vespre i sempre dimensionem el pic més alt, treballem per absorbir 120 gigues per segon", relata Castellet. Això suposa un 20% d'ocupació de la xarxa a escala global, sumant tots els enllaços internacionals i punts neutres.
A més, les incidències que registra el país sense tenir Internet són pràcticament nul·les. "Cada minut de l'any sense tenir internet estem en 0,001", comenta Castellet.
Segurament tot plegat explica per què hi ha tants nòmades digitals en el país. A banda dels impostos, les bones telecomunicacions poden ser un al·licient pels creadors de contingut a l'hora d'instal·lar-se en el país, ja que fa que la xarxa sigui ràpida i tingui una latència baixa.