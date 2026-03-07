LLENGUA
El sector de l'oci vol reivindica el català com a eina de servei i integració
La jornada El català al món dels negocis destaca la importància de garantir l’atenció en català
La responsabilitat lingüística dins del sector de l’oci i la restauració ha estat el centre del debat en la trobada 'El català al món dels negocis', coorganitzat pel Congrés de la Cultura Catalana i Cultura Activa, que ha comptat amb la participació de Marina Llompart, responsable de recursos humans del centre d’oci Unnic, i de l’economista Ferran Piqué.
Llompart ha explicat que l’empresa ha posat en marxa un procés intern per fomentar l’aprenentatge del català entre els treballadors, combinant formació, guies i eines pràctiques amb la motivació cultural. "Al final, la llengua oficial del país és el català, molts clients són andorrans i catalans, i aquesta gent vol sentir-se còmodes i ben atesos a la seva llengua", assenyala. Segons Llompart, aquest missatge s’integra en els dossiers d’acollida dels nous treballadors i en la formació interna, però destaca que també seria positiu que les institucions recordessin de manera més activa les obligacions lingüístiques als immigrants. "Quan arribes al país hi ha molts tràmits, i seria útil que ja des del començament s’informés sobre les obligacions de renovació i el nivell de català requerit".
Llompart ha subratllat que l’ús del català dins de l’empresa no és només un requisit funcional, sinó també un missatge cultural. "S’ha de sentir com a casa quan estan atents al català. És un missatge de país, de cultura i d’estructura logística". Les reunions internes es duen a terme en català sempre que és possible, i l’empresa incentiva els treballadors a integrar-se lingüísticament i culturalment sense imposicions coercitives, sinó explicant-ne la necessitat i els beneficis. "No se’ls obliga a parlar català, se’ls explica per què és necessari aquesta atenció al públic en català".
En la mateixa línia, Piqué ha afegit un punt de vista estratègic sobre aquesta política lingüística, emmarcant-la en l’arrelament del teixit empresarial en un moment en què els fons d’inversió globals són els qui gestionen les empreses. "Part de tot això és la convicció dels socis, que s’ha escampat a tota l’empresa. Però cal entendre que hi ha una tendència global del capital que no sempre té aquesta convicció. Per això, marcs legislatius com el d’Andorra, que marquen la direcció clara, són molt importants", ha refermat Piqué, tot celebrant "l’exemplar" paper d’empreses "completament arrelades" des del seu inici al país.
Segons Llompart, el centre d’oci busca ser un referent del país en política lingüística i integració del personal. "És una empresa andorrana 100%, amb socis locals, i aquesta identitat és molt forta. Seguirem fent tot el que calgui per incentivar l’ús del català i reconèixer els treballadors".
La jornada ha posat en relleu que, en un sector amb una presència important de treballadors temporers i no residents, la combinació de voluntat interna, formació i suport institucional és clau per garantir que el català es consolidi com a llengua de servei i de relació empresarial a Andorra.