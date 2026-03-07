METEOROLOGIA
Les restes de la pertorbació Regina deixaran un cap de setmana amb alguns plugims intermitents
Les previsions indiquen precipitacions sobretot a les tardes i una cota de neu situada entre els 1.600 i els 1.800 metres
Les restes de la pertorbació Regina continuaran afectant el país durant el cap de setmana, tot i que amb una situació meteorològica més variable. Segons ha informat el Servei Meteorològic, s’esperen períodes de clarianes combinats amb alguns plugims intermitents, especialment durant les tardes. Pel que fa a la neu, la cota se situarà aproximadament entre els 1.600 i els 1.800 metres, fet que pot comportar precipitacions en forma de neu a les cotes més altes del territori.
Les precipitacions registrades ahir van arribar a tot el país, però els acumulats més importants es van concentrar novament al sud-est. Tot i aquesta distribució desigual, els ruixats van permetre regar el conjunt del territori. La previsió per als pròxims dies apunta, doncs, a un temps encara inestable, però amb més estones de sol entre intervals de núvols i precipitacions febles.