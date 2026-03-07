METEOROLOGIA

Les restes de la pertorbació Regina deixaran un cap de setmana amb alguns plugims intermitents

Les previsions indiquen precipitacions sobretot a les tardes i una cota de neu situada entre els 1.600 i els 1.800 metres

Les restes de la pertorbació Regina continuaran afectant el cap de setmana.

Les restes de la pertorbació Regina continuaran afectant el país durant el cap de setmana, tot i que amb una situació meteorològica més variable. Segons ha informat el Servei Meteorològic, s’esperen períodes de clarianes combinats amb alguns plugims intermitents, especialment durant les tardes. Pel que fa a la neu, la cota se situarà aproximadament entre els 1.600 i els 1.800 metres, fet que pot comportar precipitacions en forma de neu a les cotes més altes del territori.

Les precipitacions registrades ahir van arribar a tot el país, però els acumulats més importants es van concentrar novament al sud-est. Tot i aquesta distribució desigual, els ruixats van permetre regar el conjunt del territori. La previsió per als pròxims dies apunta, doncs, a un temps encara inestable, però amb més estones de sol entre intervals de núvols i precipitacions febles.

