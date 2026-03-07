CASS
El Fons de Reserva de Jubilació supera per primer cop els 2.000 milions d’euros
L’organisme tanca el febrer amb 2.012 milions d’euros en actius i una rendibilitat del 2,2% en el que va d’any
El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) ha superat per primera vegada en la seva història els 2.000 milions d’euros en actius sota gestió. El fons ha tancat el mes amb un total de 2.012 milions d’euros i una rendibilitat del 2,2% en el que va d’any, segons les dades preliminars corresponents. Els resultats mostren una evolució positiva durant el mes, especialment gràcies al bon comportament de la renda fixa. En aquest àmbit, els bons governamentals han destacat per la seva solidesa.
Pel que fa a la renda variable, els mercats emergents i europeus continuen liderant les pujades. Segons el document, aquest comportament s’explica, en part, pel menor pes de les empreses tecnològiques en aquests mercats en comparació amb el nord-americà, que s’ha vist afectat pels dubtes sobre l’evolució de la intel·ligència artificial.
En relació amb el context internacional, el fons assenyala que analitza els esdeveniments recents, com el conflicte a l’Orient Mitjà, des d’una perspectiva de llarg termini. L’estratègia consisteix a evitar decisions precipitades i avaluar de manera continuada els riscos i les oportunitats. Segons el mateix informe, l’objectiu de rendibilitat del FRJ és assolir, a mitjà i llarg termini, una rendibilitat superior a la inflació d’Andorra, d’acord amb el que estableix la Llei 11/2025.