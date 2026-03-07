CONFLICTE A L'ORIENT MITJÀ

Exteriors tanca cinc casos consulars i sis andorrans bloquejats volen avui cap a Europa

La ministra Imma Tor informa que s'han gestionat 31 casos des de dissabte

Bombardeig a la instal·lació de petroli de Fujairah, als EAU.

El ministeri d’Afers Exteriors ha gestionat 31 casos consulars des de dissabte relacionats amb la crisi derivada de la guerra que afecta diversos països de l’Orient Mitjà, i que ha deixat diversos ciutadans andorrans bloquejats a la regió. Segons ha informat la ministra Imma Tor a través de la xarxa social X, cinc d’aquests casos ja s’han resolt, i dos dels afectats han pogut tornar al país gràcies a la col·laboració amb els serveis consulars francesos. A més, la mateixa publicació assenyala que aquest dilluns sis persones tenen previst viatjar cap a Europa. El ministeri continua treballant activament per coordinar els esforços i facilitar el retorn de tots els ciutadans andorrans afectats per la situació.

Tor ha remarcat que el departament manté el seguiment dels casos i que es continuen fent gestions per garantir el retorn de les persones que encara es troben a la zona.

