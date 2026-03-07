ESMORZAR DE L'EFA
Un expert defensa reforçar l’administració pública
El professor d’Esade i expert en governança pública Francisco Longo va defensar ahir la necessitat de reforçar l’administració pública per afrontar els reptes actuals i futurs. Ho va fer durant un esmorzar col·loqui organitzat per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) sota el títol Una administració moderna i amb valors. Segons va manifestar Longo, les administracions públiques es troben davant de “desafiaments d’una alçada desconeguda anteriorment”, marcats per canvis econòmics, socials i tecnològics cada vegada més accelerats. En aquest context, va subratllar la importància d’invertir políticament en l’enfortiment del sector públic i en la seva capacitat de resposta davant de situacions cada cop més complexes.
L’expert va advertir, però, que aquesta aposta sovint no és prioritària per als governs. “No hi ha gaire pressió social perquè es produeixi i, a més, els resultats d’aquesta mena de reformes es veuen normalment a mitjà i llarg termini”, va indicar. Tot i això, va remarcar que disposar d’una administració sòlida és essencial perquè “sense un bon sector públic els països no funcionen” i perquè pugui garantir serveis de qualitat. Pel que fa a les reformes administratives, Longo va alertar que copiar models d’altres països rarament dona bons resultats. Segons va explicar, moltes reformes fracassen per intentar aplicar experiències externes sense adaptar-les al context propi. En canvi, va defensar analitzar els serveis que ja funcionen dins de les administracions i aprofitar aquestes bones pràctiques.
Sobre el debat dels sistemes de pensions, l’expert va assenyalar que els models actuals no es poden redissenyar completament pels costos que implicaria i va apostar per introduir reformes profundes que en garanteixin la sostenibilitat a llarg termini. En relació amb Andorra, va evitar fer recomanacions concretes per la manca de coneixement detallat de la realitat del país.