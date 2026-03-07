DIADA
Els bombers afronten el relleu generacional i la modernització de la flota en sis anys
La mitjana d’edat és de 48 anys i en els pròxims cinc es jubilarà el 30% del cos
L’acte de celebració del patró dels bombers, Sant Joan de Déu, celebrat ahir, va posar en relleu els reptes que afronta el cos en els pròxims anys, amb una flota de vehicles molt antiga i un relleu generacional sense precedents. El cap del cos, Jordi Farré, va explicar que molts dels camions superen els 30 anys d’antiguitat i que, tot i que compleixen la seva funció, és necessari un pla de renovació progressiu per adaptar-se a l’evolució tècnica i garantir material actualitzat. “Tenim camions amb més de 30 anys i intentarem any rere any anar renovant els més antics”, va afirmar.
Farré també va alertar que la plantilla afrontarà un relleu generacional important. La mitjana d’edat és de 48 anys i es preveu que en els pròxims cinc anys es jubili aproximadament el 30% dels bombers. Aquesta situació suposarà la necessitat de multiplicar els concursos de nova incorporació, un repte que no s’havia afrontat mai. “Vist l’últim concurs, la setmana que ve publicarem un nou edicte per contractar sis bombers i bomberes”, va indicar, destacant que esperen mantenir l’interès històric per formar part del cos.
NACIONAL
Els bombers reclamen entre 15 i 20 efectius més a la plantilla
Neus Tomàs
“El relleu generacional és essencial per garantir la continuïtat i l’eficàcia del servei”
Pel que fa a l’actualització de la normativa d’incendis, Farré va explicar que el procés de revisió és multidisciplinari i que “ja s’han iniciat reunions per establir els nous criteris”. La tasca implica la col·laboració de seguretat industrial, policia i del propi cos de bombers, amb l’objectiu de “posar negre sobre blanc el futur reglament i adaptar-lo a les necessitats reals del servei”, segons va indicar.
“Tenim camions de més de 30 anys; intentarem any rere any anar renovant els més antics”
El cap de Govern, Xavier Espot, va posar en valor la tasca del cos i va assegurar que “el Govern manté un compromís ferm amb la seguretat i la protecció dels ciutadans”. Espot va subratllar que la renovació de vehicles i la preparació del relleu generacional “són essencials per garantir la continuïtat i l’eficàcia del servei”, així com per assegurar que el cos disposi dels recursos humans i materials necessaris davant de qualsevol emergència.
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, va destacar la incorporació de dones al cos de bombers, amb dues noves membres a la darrera promoció, una de les quals va obtenir la primera posició. Va remarcar que “aquestes mesures reflecteixen la voluntat del Govern d’impulsar la igualtat dins dels cossos especials i de modernitzar els equips”, garantint que el cos pugui respondre amb eficàcia a tots els reptes.
Pel que fa a l’activitat del 2025, els bombers van gestionar 4.600 serveis operatius, així com 16.000 expedients, 2.200 transports sanitaris i de persones, i diverses intervencions relacionades amb emergències. Entre les actuacions, els accidents van representar el 27% del total, mentre que es van registrar 1.242 assistències tècniques (prop del 10% de les actuacions). També es van registrar 229 incendis, que van suposar prop del 5% de l’activitat, i 238 rescats, dels quals 145 es van produir en entorns de muntanya.