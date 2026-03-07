CRISI AL PAS DE LA CASA
Coordinació de mesures entre països per l’RN-20
El grup d’amistat del Consell General amb el Senat francès es va reunir telemàticament per tractar la situació de la carretera RN-20, afectada per l’esllavissada del 31 de gener. Durant la trobada, el prefecte de l’Arieja, Hervé Brabant, va detallar que França està elaborant un mapa de riscos de la zona per definir un pla d’actuacions preventives a mitjà termini.
Brabant va confirmar que la carretera reobrirà dilluns 9 de març amb mesures de seguretat addicionals, com sensors per detectar moviments de la muntanya i un semàfor de bloqueig automàtic. La reunió va servir per abordar l’impacte econòmic del tall al Pas de la Casa i reforçar la voluntat de coordinació entre Andorra i França davant riscos comuns.