El comú d'Escaldes organitza activitats de Pasqua per a infants i joves de 6 a 17 anys
La programació inclou un Campus d’Esports i el programa Jovent en Acció amb tallers, sortides i activitats lúdiques durant les vacances escolars
La setmana de Pasqua arribarà amb una programació d’activitats adreçada a infants i joves d’entre 6 i 17 anys amb l’objectiu d’oferir alternatives d’oci durant les vacances escolars. Els departaments d’Esports i Joventut han preparat diverses propostes que combinen activitats esportives, tallers creatius, sortides i iniciatives lúdiques perquè els participants puguin gaudir d’uns dies actius i compartir experiències amb altres joves.
La iniciativa es divideix en dues propostes principals segons l’edat dels participants: el Campus d’Esports, destinat a infants de 6 a 14 anys, i el programa Jovent en Acció de l’Espai Jovent, adreçat a joves de 12 a 17 anys. El Campus d’Esports oferirà activitats esportives i lúdiques amb la voluntat de mantenir els infants actius durant el període de vacances. Les inscripcions es podran formalitzar del 9 al 25 de març, tant presencialment al secretariat d’Esports del Prat del Roure com en línia, i el termini finalitzarà el 25 de març a les 17 hores.
Pel que fa al servei de menjador, el comú oferirà un menú únic per a tots els usuaris quan aquest servei estigui disponible, que es comunicarà prèviament a les famílies. Només es faran excepcions en casos d’al·lèrgies o intoleràncies alimentàries acreditades amb certificat mèdic. Les famílies també tindran l’opció de portar el dinar dels seus fills a l’hora d’inici del servei de menjador.
D’altra banda, l’Espai Jovent organitzarà el programa Jovent en Acció durant les vacances escolars de Pasqua, del 30 de març al 10 d’abril de 2026. Aquesta proposta inclourà activitats d’oci i temps lliure per a joves de 12 a 17 anys del Principat.
Entre les activitats previstes hi ha tallers creatius, activitats gastronòmiques, minijocs i diverses sortides. El programa d’enguany inclou, entre altres propostes, un taller de grafiti, tallers de cuina, una visita a RTVA, una sortida a la hípica, una gimcana a Engolasters i un taller de dansa urbana. Les activitats es desenvoluparan tant a l’Espai Jovent com en diferents espais exteriors i instal·lacions del país.
Les inscripcions per participar en el programa Jovent en Acció es podran fer del 16 al 27 de març mitjançant el formulari d’inscripció a la web de la corporació.