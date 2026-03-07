GENT GRAN
Augmenta la presència laboral de majors de 65 anys
La taxa va créixer fins al 18,1%, un punt per sobre de la del 2023
El departament d’Estadística va publicar ahir el sistema d’indicadors de la gent gran corresponent al 2024, que revela dades detallades sobre la població major de 65 anys que es manté activa al mercat laboral a Andorra. A final d’any, aquest col·lectiu sumava 13.430 persones, de les quals 1.424 seguien treballant: 1.402 com a assalariades i 22 a l’administració pública. La taxa d’ocupació va ascendir al 18,1%, un punt més que l’any anterior, amb un augment del 7,1% en el nombre de treballadors respecte al 2023. El salari mitjà va ser de 2.284,38 euros, un 2,7% superior al registre anterior.
L’esperança de vida dels majors de 65 anys se situa en 21,8 anys més, amb un increment més notable en dones (23,6 anys) que en homes (19,8). La població femenina supera lleugerament la masculina, amb 6.892 dones davant 6.538 homes. Les llars unipersonals van créixer un 0,6%, arribant a 3.325, majoritàriament ocupades per dones soles.
Pel que fa a la situació econòmica, l’índex de risc de pobresa va augmentar lleugerament, fins al 22,5%, amb 595 prestacions concedides per habitatge. En l’àmbit digital, la bretxa es redueix: un 81,3% utilitza internet cinc dies o més per setmana i el 91% fa servir telèfon mòbil. Les tauletes, ordinadors de sobretaula i portàtils també tenen presència, amb un 37%, 29,9% i 28,5%, respectivament.