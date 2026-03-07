ESTADÍSTICA
Andorra ha tingut una població diària efectiva de prop de 136.000 persones
La població flotant registrada a Andorra durant l’any 2025 ha estat de 14.452.341 persones, la qual cosa representa un augment del 10,3% en comparació amb l’any anterior. Aquesta xifra recull el total de persones que han estat presents al Principat al llarg del període.
En aquest sentit, la població flotant mitjana mensual s’ha situat prop d’1.288.178 persones. Aquesta dada representa un augment del 9,8% respecte de l’any anterior, quan la mitjana es va situar en 1.172.989 persones.
Pel que fa a la població estacional, el total registrat durant el 2025 ha estat de 17.262.728 persones, la qual cosa equival a una mitjana diària de 47.295 persones presents al territori durant el període analitzat, un 6,8% més que l’any anterior. Això vol dir que Andorra ha tingut, de mitjana, una població diària efectiva de gairebé 136.000 persones diàries, aproximadament un 53% per sobre de la població resident.