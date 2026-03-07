JUSTÍCIA
Andorra aposta per una cooperació internacional constant
El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, va participar ahir en la XXIV Conferència de ministres de Justícia dels països Iberoamericans (Comjib), celebrada a Panamà, on va defensar que la justícia ha de ser “un instrument real de protecció de drets, un motor de cohesió social i un pilar per reforçar les nostres democràcies”.
Durant la sessió plenària, León va alertar dels reptes que afronten els sistemes judicials, com ara la criminalitat organitzada transnacional, la ciberdelinqüència, la corrupció i el tràfic de persones. Davant d’aquesta realitat, va subratllar la necessitat d’una cooperació jurídica internacional més àgil i efectiva, assenyalant que “si el delicte actua en xarxa, els estats també hem d’actuar en xarxa”.
El secretari d’Estat va posar en relleu que la seguretat és una prioritat estratègica per a Andorra, gràcies a la coordinació institucional, la solidesa de les institucions i la cooperació internacional constant, i va defensar un enfocament integral per combatre la criminalitat, combinant inversió tecnològica i formació continuada.
A més, va recordar la implementació de la Llei d’accés electrònic a l’Administració de Justícia, que permet la tramitació digital i incrementa la traçabilitat i l’eficiència del sistema judicial. León també va reivindicar el paper del Principat en línies de treball sobre accés a la justícia, equitat de gènere i cooperació internacional, defensant que “una justícia moderna ha de ser inclusiva”. Paral·lelament, va mantenir reunions amb Espanya, Colòmbia, Portugal i Panamà, abordant convenis de col·laboració pendents, regulació de contractació de treballadors, convenis de no doble imposició i acords de repartiment d’actius.