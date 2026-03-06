COSSOS ESPECIALS
Vuit policies es formen en desplaçaments i seguretat
Vuit efectius del grup de formació i de la unitat d’intervenció tècnica (UIT) de la policia han completat recentment un curs de desplaçaments i seguretat en entorns de muntanya, impartit per experts de l’escola de professions esportives i de muntanya (Efpem).
La formació va combinar teoria i pràctica i va reforçar coneixements en nivologia, meteorologia, tècniques d’alpinisme i progressió amb grampons i piolets, així com en actuació davant d’allaus amb equip DVA, pala i sonda. Els participants van realitzar rutes pel territori per analitzar factors com el vent, la temperatura i l’orografia.
És la primera vegada que la policia treballa amb l’Efpem en aquest àmbit, després d’haver col·laborat prèviament en entrenaments esportius. La formació continuada es consolida així com una eina clau per a la professionalització del cos.