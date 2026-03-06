METEOROLOGIA
Mes de febrer excepcionalment càlid i el més plujós des de l’any 1950
El mes de febrer va destacar per un clima càlid i excepcionalment plujós, segons el butlletí climàtic publicat per Acció Climàtica del Govern. L’informe va assenyalar que més de la meitat dels dies del mes es van registrar temperatures iguals o superiors als tres graus, consolidant una tendència dels darrers anys: dels últims deu febrers, només el de l’any 2018 ha estat considerat fred, mentre la resta es van classificar com a càlids o molt càlids.
NACIONAL
El 2025 va ser el quart més càlid dels darrers 75 anys
Redacció
Pel que fa a les precipitacions, el febrer van superar amb escreix la mitjana climàtica, més del triple, de 130 mil·límetres per metre quadrat registrada a l’estació central de FEDA. Aquest volum converteix el mes en el tercer més plujós des del 1950, només superat pels dels anys 1971 i 1978, confirmant un patró de clima que alerta sobre possibles repercussions mediambientals.