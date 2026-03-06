Afers Exteriors
Joan León defensa a Panamà una cooperació internacional més forta per afrontar la criminalitat
El secretari d’Estat de Justícia i Interior participa a la Conferència de Ministres de Justícia iberoamericans
El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, ha participat aquest divendres a la XXIV Conferència de Ministres de Justícia dels països Iberoamericans (COMJIB), celebrada a Panamà, on ha defensat que la justícia ha de ser “un instrument real de protecció de drets, un motor de cohesió social i un pilar per reforçar les nostres democràcies”.
Durant la seva intervenció en la sessió plenària, León ha alertat dels reptes que afronten els sistemes judicials, com la criminalitat organitzada transnacional, la ciberdelinqüència, la corrupció o la tracta de persones. Davant d’aquesta situació, ha remarcat la necessitat d’una cooperació jurídica internacional més àgil i efectiva, assenyalant que “si el delicte actua en xarxa, els Estats també hem d’actuar en xarxa”.
El secretari d’Estat també ha destacat que la seguretat és una prioritat estratègica per a Andorra, un fet que ha atribuït a la coordinació entre institucions, la solidesa institucional i la cooperació internacional constant. En aquest sentit, ha remarcat que afrontar l’evolució de la criminalitat requereix un enfocament integral que combini inversió tecnològica i formació continuada.
En la seva intervenció, León ha recordat també la implementació al Principat de la llei d’accés electrònic a l’Administració de Justícia, que permet la tramitació digital dels procediments i millora la traçabilitat i l’eficiència del sistema judicial. Així mateix, ha reivindicat el paper d’Andorra en les línies de treball sobre accés a la justícia, equitat de gènere i cooperació jurídica internacional, tot defensant que “una justícia moderna ha de ser, necessàriament, una justícia inclusiva”.
Paral·lelament a la conferència, el secretari d’Estat ha mantingut diverses reunions bilaterals amb representants d’Espanya, Colòmbia, Portugal i Panamà. Amb el secretari d’Estat de Justícia espanyol, Manuel Olmedo, s’ha abordat l’avanç dels convenis de col·laboració pendents de signatura, com el relatiu al trasllat de persones condemnades per raons sanitàries i el repartiment del decomís de béns procedents d’activitats delictives.
També s’ha reunit amb el viceministre de Justícia de Colòmbia, Jefferson Dueñas, amb qui s’ha avançat en un acord per impulsar una regulació de contractació en origen de treballadors que es desplacen a Andorra. Finalment, amb el secretari d’Estat de Justícia de Portugal, Gonçalo Cunha, i amb la ministra de Governació de Panamà, Dinoska Montalvo, s’han tractat qüestions de cooperació judicial i l’avanç de les negociacions per a un conveni de no doble imposició i un acord de repartiment d’actius.