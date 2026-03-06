EDUCACIÓ
La Fundació Maria Maestre atorga 900.000 euros a projectes educatius
La Fundació Maria Maestre ha concedit 900.000 euros en ajuts per impulsar tres projectes educatius a Andorra. Els fons es reparteixen entre el centre residencial educatiu intensiu del ministeri d’Afers Socials, que rep 500.000 euros; la reforma d’espais educatius del col·legi Mare Janer, amb 200.000 euros, i la renovació del pati del col·legi Sant Ermengol, també amb 200.000 euros. Els convenis es van signar ahir a Ca l’Apotecari amb la presència de d’Eduard Ibáñez, la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, Joan Massa i Meritxell Vidal. Aquesta iniciativa és la primera actuació directa de la fundació, creada el 2019 pel bisbat d’Urgell.