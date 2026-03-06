La Jonquera
Denuncien una empresa de transport per 59 infraccions dels temps de conducció
Els Mossos detecten un camioner que acumulava més de 13 hores al volant i jornades de fins a 15 hores
Agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona han denunciat l’empresa d’un conductor com a presumpta responsable de 59 infraccions administratives relacionades amb els temps de conducció i descans.
Els fets van tenir lloc el 4 de març durant un control de transports establert al punt quilomètric 7 de l’AP-7, en sentit Barcelona. Cap a les deu del matí, els agents van aturar un camió i van comprovar que el tacògraf instal·lat no estava homologat per registrar correctament els períodes de conducció i descans.
En descarregar les dades de la targeta del conductor, els agents van detectar que aquell mateix dia portava més de 13 hores conduint sense haver fet el descans reglamentari.
L’anàlisi de les jornades anteriors va revelar fins a 59 infraccions, la majoria relacionades amb l’incompliment dels temps de conducció i descans. Segons els Mossos, el conductor acumulava jornades de més de 15 hores de conducció i períodes de descans diaris inferiors a sis hores.
Per aquests fets, l’empresa responsable ha estat denunciada amb sancions que sumen un total de 47.011 euros. El vehicle va quedar immobilitzat fins que s’aboni l’import de les denúncies i el conductor realitzi el descans corresponent.