Medi Ambient
Comencen les obres d’adequació del nou tram de camí verd entre els pobles de Meritxell i Prats
L’actuació tindrà una longitud aproximada de 440 metres
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, han signat aquest matí el conveni per desenvolupar el Pla Sectorial d’Infraestructures Verdes d’Andorra (PSIVA), que permetrà executar les obres de millora del tram que comprèn des de la zona de l’aparcament inferior del Santuari de Meritxell fins al camí que connecta amb el nucli de Prats. L’actuació tindrà una longitud aproximada de 440 metres i està previst que les obres s’iniciïn en les pròximes setmanes, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, amb una durada estimada d’uns tres mesos.
"El camí s’adaptarà perquè la gent el pugui utilitzar de manera fàcil, ja sigui per passejar-hi, en família o també amb bicicleta. Per tant, l’haurem d’adequar a aquestes condicions, tot respectant l’entorn natural i cultural en què ens trobem" ha comentat Casal.
Notícia pendent d'ampliació.