Estadística
Andorra registra una població flotant rècord de 14,4 milions l’any passat
La xifra representa un increment del 10,3% respecte a l’any anterior
La població flotant d’Andorra durant el 2025 ha arribat a 14.452.341 persones, un increment del 10,3% respecte a l’any anterior, segons les dades publicades avui pel departament d’Estadística, que detalla que la xifra recull el total de persones que han estat presents a Andorra durant el 2025. L’evolució mensual de la població flotant segueix la tendència d’anys anteriors –a excepció del 2020 i del 2021, marcats per la pandèmia–, amb un augment notable en els darrers mesos de l’any, que es manté fins al març, coincidint amb la temporada d’hivern. També es registra un increment durant el tercer trimestre, en plena campanya turística d’estiu.
Pel que fa a la població estacional, el 2024 ha assolit els 17.262.728 individus, amb una mitjana diària de 47.295 persones. Aquesta dada suposa un creixement del 6,8% en relació amb l’any anterior. Els períodes amb més afluència es concentren durant el primer trimestre, a causa de la temporada de neu, i en el tercer trimestre, durant l’estiu.
Població equivalent
La població equivalent, és a dir, el nombre de persones que, de manera contínua, generarien el mateix consum de recursos que la població flotant, ha estat de 130.379 persones, el valor més alt dels darrers cinc anys. Aquesta xifra també suposa un increment del 4,8% en comparació amb el 2024.
L’anàlisi mensual de les dades mostra que els valors més baixos de població equivalent es registren habitualment a l’abril i al maig, coincidint amb el final de la temporada de neu. En canvi, el mes d’agost registra un pic per l’augment de visitants durant les vacances d’estiu. Cap a novembre i al desembre, la xifra torna a créixer amb l’inici de la temporada d’hivern.