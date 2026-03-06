TROBADA
Andorra reforça el compromís amb la protecció dels infants en conflictes armats
El cap de Govern, Xavier Espot, va rebre ahir l’activista congolès Junior Nzita Nsuami, fundador de Paix pour l’Enfance, en el marc de la gira internacional que està fent per presentar iniciatives de protecció dels infants afectats per conflictes armats. El congolès, nascut al país africà el 1984, va ser segrestat, juntament amb altres companys d’escola, a l’edat de 12 anys i va ser forçat per diversos grups rebels del seu país a participar en les guerres civils del Congo, en qualitat de nen soldat durant 10 anys, fins al 2006.
Durant la trobada, Nzita, acompanyat per la presidenta de l’entitat, Mounira van Buel Amdouni, va presentar dos projectes. El primer, una conferència mundial sobre joventut i prevenció del reclutament d’infants soldats prevista a Ginebra l’octubre del 2026. El segon, la creació d’un centre d’FP a la República Democràtica del Congo.