Diada
El 30% del cos de bombers es jubilarà en cinc anys en plena aposta per la renovació del servei
La diada de Sant Joan de Déu reconeix set nous efectius, 25 anys de servei i actuacions meritòries mentre el cos alerta del relleu generacional
El cos de bombers d'Andorra ha celebrat avui la diada de Sant Joan de Déu, una jornada dedicada a reconèixer l’esforç i la professionalitat dels membres del servei, marcada enguany pel repte del relleu generacional. El director del cos, Jordi Farré, ha destacat que es preveu que un 30% dels efectius es jubilin durant els pròxims cinc anys, fet que obliga a reforçar la planificació i la incorporació de nous professionals.
Durant el seu discurs, Farré ha posat en valor “els valors de servei i entrega que representa el nostre patró” i ha remarcat que la jornada serveix per reconèixer l’esforç de tots els membres del cos. El director també ha destacat la col·laboració amb altres serveis d’emergència i seguretat, com la policia d'Andorra i altres cossos operatius, i va insistir en l’objectiu de modernitzar i millorar la resposta dels serveis amb una reflexió sobre el model de cos que es vol en l'àmbit operatiu i de gestió. Farré ha explicat que el cos continua reforçant la plantilla. En aquest sentit, es va completar un nou concurs intern, tres concursos d’oposició i la incorporació de set membres. L’objectiu és cobrir progressivament les jubilacions previstes i garantir la seguretat de la població.
NACIONAL
Redacció
El cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat que ser bomber “és molt més que una professió, és una vocació i una gran capacitat de sacrifici”. Espot ha destacat que el cos "és una peça fonamental per al país i una garantia de seguretat per a la població". També ha subratllat que "el cos viu un moment de relleu generacional", que representa alhora un repte i una oportunitat per reforçar el servei públic. Ha remarcat també la voluntat de continuar millorant els recursos humans i materials, amb la modernització progressiva dels equipaments i la incorporació de nous efectius, entre els quals dues dones.
Espot ha recordat la importància de la prevenció i va advertir que la muntanya exigeix prudència, especialment durant l’hivern, després de diverses intervencions en situacions de risc. També va fer un reconeixement específic al departament de prevenció, assegurant que la seva tasca és clau perquè Andorra continuï sent un país segur.
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha declarat que la jornada serveix per reconèixer “la tasca imprescindible dels bombers”, que ha qualificat d’exemple de solidaritat i compromís. Molné també ha remarcat l’avenç en la incorporació de dues dones al cos i la voluntat del Govern de reforçar-ne la capacitat operativa, amb millores en les condicions i la incorporació de nous efectius.
Pel que fa a l’activitat del 2025, els bombers van gestionar 4.600 serveis operatius, així com 16.000 expedients, 2.200 transports sanitaris i de persones i diverses intervencions relacionades amb emergències. Entre les actuacions, els accidents van representar el 27% del total, mentre que es van registrar 1.242 assistències tècniques (al voltant del 10% de les actuacions). També es van comptabilitzar 229 incendis, que van suposar prop del 5% de l’activitat, i 238 rescats, dels quals 145 en entorns de muntanya.
A l’acte també s’han lliurat set diplomes als membres de la nova promoció que han completat la seva formació, així com sis reconeixements per actuacions destacades, entre elles una intervenció per rescatar una víctima soterrada en què van participar un bomber i el seu gos de recerca.