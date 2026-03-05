Dia de les Dones
Taula rodona sobre lideratge femení
Directives de diferents àmbits comparteixen experiències
Una taula rodona dedicada al lideratge femení i als reptes professionals de les dones ha reunit aquest dimecres diverses directives del país en el marc de la commemoració del Dia Internacional de la Dona. La trobada s’ha celebrat a l’espai Hive Five Coworking sota el títol “Dones al capdavant”.
La sessió ha comptat amb la participació de Xary Rodríguez (Princiesport i ANDONA), Laura Nieto i Mireia Maestre (MoraBanc) i Meritxell Cosan (SAAS), en una conversa moderada per Jessica Rivera, CEO d’AUMENTIUM. Les participants han compartit experiències i han destacat la importància de liderar amb coherència i autenticitat, més enllà dels estereotips de gènere.
Durant el debat també s’han abordat els reptes que encara afronten les dones en posicions de responsabilitat i la necessitat d’impulsar mesures com millorar la conciliació, promoure referents femenins i avançar cap a entorns laborals més equitatius.