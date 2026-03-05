SINISTRE A LA MASSANA
Quatre ferits per un accident d’un bus que xoca contra un restaurant
El conductor va perdre el coneixement quan conduïa per la rotonda del telecabina
Un accident de trànsit a la rotonda del telecabina de la Massana va provocar ahir quatre ferits quan un autobús de línia regular es va encastar contra un restaurant després que el conductor perdés el coneixement mentre conduïa. En l’accident es van veure implicats dos vehicles més, un turisme i una furgoneta. La policia va informar que el conductor, un home de 37 anys, va quedar desorientat i va impactar contra la façana de l’establiment. Va ser ingressat i fins ahir a la tarda es trobava en observació per esclarir el motiu del desmai. A més del conductor, van resultar ferits tres passatgers del vehicle: un home de 37 anys, una dona de 27 i una menor de 15 anys, que van ser atesos pels serveis d’emergència i traslladats a centres sanitaris.
L’impacte va trencar una finestra i va desplaçar part de la façana del local
El restaurant afectat va comunicar que, quan va passar l’accident, no hi havia ningú treballant al local. L’impacte, segons la responsable de l’establiment, va trencar una finestra i va desplaçar part de la façana, obligant-los a cancel·lar la meitat de les reserves previstes per ahir a la tarda. La responsable va indicar que encara estan pendents de les valoracions del peritatge i de l’assegurança per determinar l’abast dels danys i les reparacions necessàries. Les autoritats van confirmar que es tracta d’un dels accidents més greus del primer trimestre de l’any i va obrir una investigació per determinar amb precisió les causes del sinistre. Els agents van destacar la importància de la rapidesa dels serveis d’emergència per evitar que la situació empitjorés.