COMMEMORACIÓ
La Poste dedica un segell a la modista del país Cecilia Riera
La Poste francesa edita demà un segell commemoratiu dedicat a Cecilia Riera Tarradellas, modista d’Andorra durant les dècades dels anys 50, 60 i 70.
Al seu taller es van confeccionar milers de vestits per a senyora, que van donar relleu a les celebracions familiars del nostre país. El segell, d’1,52 euros, coincideix amb el cinquantè aniversari del seu decés i a la foto es poden apreciar el seu equip de col·laboradores, que posteriorment es van instal·lar individualment, creant a la vegada set tallers que en un temps en què el prêt-a-porter encara no havia arribat a Andorra van complaure les necessitats de les celebracions socials.
A la foto es poden apreciar, d’esquerra a dreta i de dalt a baix, Neus Farré, Mercè Bardají, Sra. Zorzano, Marta Moles, Maria Marquilló, Pepita Ribera, Elisa Gaspà i Tresa Armengol, en la celebració del dia de Santa Llúcia, patrona de les modistes, de l’any 1959.