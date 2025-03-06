Estadística
Andorra supera els 104.000 vehicles el 2025, un 3,6% més que el 2024
Els turismes continuen liderant el creixement i els vehicles elèctrics augmenten un 23,2% en un any
El parc automòbil d’Andorra va tancar el 2025 amb 104.700 vehicles, una xifra que representa 3.676 unitats més que el 2024, és a dir, un increment del 3,6%. L’augment es deu principalment al creixement dels turismes, que amb 70.657 unitats registren l’increment absolut més elevat del parc, amb 2.497 vehicles més que l’any anterior, segons les dades publicades pel departament d'estadística aquest dijous.
Els turismes, però, no ha estat l'única categoria que ha notat un creixemnt notable, ja que també ho han fet les motocicletes i ciclomotors, que arriben a les 19.767 unitats a Andorra, un 3,7% més i 707 unitats addiconals comparat amb l'any anterior, mentre que els camions i camionetes se situen en 7.613 vehicles, amb un increment del 5,7% respecte al 2024. Els altres vehicles sumen 6.663 unitats, amb una variació anual de l’1%. Fa dos anys, aquesta ctegoria se situava en les 6.600 unitats.
Pel que fa al tipus d’energia, la gasolina continua sent majoritària, amb el 50% del total de vehicles, seguida del gasoil, amb el 39,7%. Tot i això, destaca el creixement dels vehicles de mobilitat elèctrica. Els 100% elèctrics arriben a 1.331 unitats, un 23,2% més que l’any anterior, mentre que els híbrids augmenten un 34,6%, fins als 5.118 vehicles.
L’antiguitat mitjana del parc automòbil se situa en 16,2 anys, un 1,3% més que el 2024, fet que confirma la tendència a l’alça dels darrers anys. A més, també creix la presència de vehicles antics: els turismes de més de 20 anys ja representen 22.050 unitats.
En relació amb la població, Andorra registra 1.175,6 vehicles per cada 1.000 habitants, amb 793,4 turismes i 222 motocicletes o ciclomotors per cada mil habitants. La ràtio de vehicles de mobilitat elèctrica també continua augmentant i se situa en 27,5 per cada 1.000 vehicles, un 23% més que l’any anterior.