INFORME SOBRE ANDORRA
Només un 2% de les llars han patit una despesa sanitària catastròfica
L’OMS destaca que el 98% de la població disposa de cobertura de salut pública
El sistema sanitari andorrà ofereix una elevada protecció financera a la població. Només el 2,1% de les llars del país han patit una despesa sanitària catastròfica, és a dir, situacions en què el cost de l’atenció mèdica pot comprometre l’economia familiar. Així ho recull l’informe sobre Andorra elaborat per l’Observatori europeu de sistemes i polítiques de salut de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), corresponent al 2025.
Aquest indicador situa el Principat entre els països europeus amb millor protecció econòmica en l’àmbit sanitari. El document també destaca que la despesa directa de les famílies és reduïda: només l’11% de la despesa sanitària total prové de pagaments directes dels ciutadans, una de les proporcions més baixes de la regió europea de l’OMS.
L’informe, elaborat a instàncies de l’oficina regional de l’OMS i coordinat amb el ministeri de Salut, ofereix una radiografia del sistema sanitari del país i identifica alguns reptes de futur. El treball forma part d’una sèrie d’anàlisis comparatives dels sistemes de salut dels estats membres fora de la Unió Europea.
Entre els punts forts del sistema, el document destaca que el 98% de la població disposa de cobertura sanitària pública. També posa en relleu l’àmplia cartera de prestacions cobertes per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), que segons l’organisme internacional és completa i respon a les necessitats de la població. En aquest sentit, es valora positivament la voluntat del ministeri de Salut d’ampliar periòdicament aquestes prestacions, així com el fet que el sistema públic cobreixi actes mèdics realitzats a Espanya i França.
Pel que fa a l’estat de salut de la població, l’informe assenyala que l’esperança de vida al Principat continua entre les més elevades d’Europa. Entre el 2016 i el 2023 va passar de 83,4 a 84,6 anys. L’OMS també destaca l’alta cobertura vacunal, situada entre el 94% i el 99%, segons el grup d’edat, així com una taxa de mortalitat infantil molt baixa, d’1,5 per cada 1.000 infants, i una mortalitat materna nul·la.
Les principals causes de mortalitat al país són les malalties no transmissibles, especialment el càncer i les patologies cardiovasculars. L’informe també apunta alguns factors de risc rellevants, com ara la hipertensió, el tabaquisme i la mala alimentació.