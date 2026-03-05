Successos
Mobilització dels serveis d'emergència per un incendi en una xemeneia d'un xalet d'Andorra la Vella
L'avís ha arribat poc abans de dos quarts de set de la tarda
Els bombers i la policia s'han mobilitzat aquesta tarda al carrer de la Grella d'Andorra la Vella per un incendi a la xemeneia d'un xalet. Els bombers han mobilitzat tres dotacions per apagar "una mica de foc provocat pel sutge" i revisar la teulada que era de fusta, ha comentat el cap de guàrdia. L'avís ha arribat poc abans de dos quarts de set de la tarda, i cap persona ha resultat ferida en l'incident.