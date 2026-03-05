ORGANITZADA PER CREAND I L'IESE
‘Masterclass’ ‘Cas Tiffany’s: luxe o moda?’, el 19 de març
Creand Crèdit Andorrà i l’IESE Business School han organitzat la masterclass Cas Tiffany’s: luxe o moda?, una sessió del cicle Talks centrada a analitzar com la marca de joieria ha combinat la tradició amb la innovació a través de redissenys, campanyes i experiències. L’acte tindrà lloc el 19 de març, a les 19 hores, de manera presencial a l’edifici Creand, i l’assistència requereix reserva prèvia. La sessió serà a càrrec de Ricard Gil, professor de direcció estratègica a l’IESE, que exposarà les decisions preses pel director executiu de Tiffany & Co, Alessandro Bogliolo, i pel director artístic, Reed Krakoff. L’objectiu serà respondre a la pregunta sobre si és possible modernitzar una marca històrica sense perdre la seva essència o si existeix el risc d’allunyar-se dels clients tradicionals. Entre els temes a tractar destaca el Blue Box Café, que va assolir gran notorietat a Instagram.