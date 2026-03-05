Martínez Benazet i Jover expliquen com es va viure la pandèmia en un nou llibre
L’exministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i l’exministre de Finances i portaveu, Eric Jover, expliquen com es va viure la pandèmia des de la primera línia política en un nou llibre, titulat Divendres 13. La pandèmia a Andorra, d’Anem Editors, que narra les seves vivències sis anys després de la malaltia.
El llibre explica quina va ser la lògica de la presa de decisions en moments tan complexos i incerts com els que es van viure durant la covid, i serveix com un relat en primera persona per donar a conèixer la gestió política i sanitària de la covid-19 a Andorra, que, tal com es llegeix al llibre, “va ser tan específica i diferencial respecte als països de l’entorn”.
La presentació es farà dimarts 10 de març a la sala d’actes del comú d’Escaldes-Engordany amb la presència dels dos autors.