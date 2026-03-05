Successos
Incendi a la cuina del restaurant Racó d'en Silvino de la Massana
L'establiment ha quedat afectat per les flames i el fum
Els bombers han sufocat aquest matí un incendi que s'ha produït al restaurant Racó d'en Silvino de la Massana a les 7.30 hores. El cap de guàrdia ha explicat que han rebut l'avís dels veïns de l'edifici i que no s'han registrat danys personals ni ha calgut fer cap dessallotjament. El local de restauració està situat a l'avinguda el Través de la Massana, a la carretera d'Ordino.
El foc s'ha iniciat a la cuina per causes que es desconeixen quan l'establiment estava tancat i les flames han estat extingides amb rapidesa per les dues dotacions de bombers que han intervingut en el servei, una del parc de la Massana i una altra que ha pujat des del parc d'Andorra la Vella.
El cap de guàrdia del cos ha assenyalat que l'incendi ha provocat danys en el restaurant per les flames i pel fum que s'ha acumulat.
Notícia pendent d'ampliació