Incendi a la cuina del restaurant Racó d'en Silvino de la Massana

L'establiment ha quedat afectat per les flames i el fum 

Un camió de bombers al parc d'Andorra la VellaSFGA

Redacció
Andorra la Vella 

Els bombers han sufocat aquest matí un incendi que s'ha produït al restaurant Racó d'en Silvino de la Massana a les 7.30 hores. El cap de guàrdia ha explicat que han rebut l'avís dels veïns de l'edifici i que no s'han registrat danys personals ni ha calgut fer cap dessallotjament. El local de restauració està situat a l'avinguda el Través de la Massana, a la carretera d'Ordino. 

El foc s'ha iniciat a la cuina per causes que es desconeixen quan l'establiment estava tancat i les flames han estat extingides amb rapidesa per les dues dotacions de bombers que han intervingut en el servei, una del parc de la Massana i una altra que ha pujat des del parc d'Andorra la Vella

El cap de guàrdia del cos ha assenyalat que l'incendi ha provocat danys en el restaurant per les flames i pel fum que s'ha acumulat. 

Notícia pendent d'ampliació 

