Afers Socials
La Fundació Maria Maestre destina 900.000 euros a tres projectes educatius a Andorra
Els ajuts beneficien el CREI i els col·legis Mare Janer i Sant Ermengol
La Fundació privada Maria Maestre ha concedit 900.000 euros en ajuts per impulsar tres projectes educatius a Andorra promoguts pel ministeri d’Afers Socials, el col·legi Sant Ermengol i la Institució Germanes de la Sagrada Família d’Urgell.
En concret, la fundació destina 500.000 euros al Centre Residencial Educatiu Intensiu (CREI) del ministeri d’Afers Socials, 200.000 euros a la reforma d’espais educatius del Col·legi Mare Janer i 200.000 euros a la renovació del pati del Col·legi Sant Ermengol.
Els convenis de col·laboració s'han signat avui a la seu de la fundació, a Ca l’Apotecari d’Andorra la Vella, pel president de la fundació, Eduard Ibáñez, juntament amb la ministra d’Afers Socials, Trini Marín; el representant del patronat del Col·legi Sant Ermengol, Joan Massa; i la representant de les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, Meritxell Vidal.
Els ajuts constitueixen la primera actuació directa de la Fundació Maria Maestre, creada pel Bisbat d’Urgell el 2019 amb l’objectiu d’impulsar iniciatives d’interès públic en els àmbits de l’educació i la cultura.