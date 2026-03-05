Trobada
Espot rep l’activista congolès Junior Nzita per abordar la protecció dels infants en conflictes armats
El fundador de Paix pour l’Enfance presenta dues iniciatives internacionals per prevenir el reclutament d’infants soldats
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha rebut aquest matí Junior Nzita Nsuami, fundador de l’associació Paix pour l’Enfance, en el marc de la gira diplomàtica internacional que l’activista congolès està duent a terme per presentar iniciatives centrades en la protecció dels infants afectats pels conflictes armats.
Espot i Nzita es van conèixer l’11 de març del 2025 a Ginebra, durant el llançament de la campanya internacional Prove It Matters, patrocinada per Andorra, que tenia com a objectiu situar la protecció dels infants en conflictes armats com una prioritat política global. Andorra manté des de fa anys un compromís continuat amb aquesta qüestió, tant en l’àmbit multilateral com en la cooperació internacional.
Durant la trobada, Nzita —que ha estat acompanyat per la presidenta de Paix pour l’Enfance, Mounira Van Buel Amdouni— ha presentat dos projectes impulsats per l’entitat. El primer és la Conferència Mundial sobre Joventut i Prevenció del Reclutament d’Infants Soldats, prevista a Ginebra de l’1 al 3 d’octubre del 2026, que vol mobilitzar 10.000 joves d’arreu del món i promoure una cultura global de pau entre les noves generacions.
La segona iniciativa és la creació d’un centre de formació professional a Mbanza-Ngungu, a la República Democràtica del Congo, destinat a joves afectats pels conflictes armats. El projecte té com a objectiu facilitar la reinserció social i laboral d’aquests joves a través de formació tècnica i suport psicosocial.
El cap de Govern ha agraït la presentació de les iniciatives i el testimoni personal de Nzita, a qui ha reconegut com un exemple de resiliència i compromís amb la infància vulnerable. Espot ha reiterat que la protecció dels infants en contextos de conflicte és una prioritat històrica de la política exterior d’Andorra i ha recordat la cooperació que el Govern manté amb l’Oficina de la Representant Especial del secretari general de les Nacions Unides sobre infants i conflictes armats des de la seva creació.
Posteriorment, Nzita ha estat rebut al ministeri d’Afers Exteriors per la ministra Imma Tor i el seu equip, en una trobada en què s’han abordat aspectes tècnics de cooperació i s’ha reiterat la voluntat d’Andorra de continuar reforçant les aliances internacionals en favor de la protecció de la infància.