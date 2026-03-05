Tribunals
Espanya anul·la la marca 'La Mafia se sienta a la mesa'
L'Oficina Espanyola de Patents i Marques considera que el nom del restaurant va contra "l'ordre públic"
Els restaurants La Mafia se sienta a la mesa hauran de canviar de nom. La cadena aragonesa ha perdut una causa judicial impulsada per Itàlia perquè l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) ha anunciat l'anul·lació de la marca a Espanya en considerar que el nom és "contrari a l’ordre públic" i a les bones costums, segons indiquen els mitjans espanyols.
La resolució dictada per l'OEPM el 26 de febrer indica que la denominació dels restaurants reprodueix de manera directa el nom d’una organització criminal real, la màfia, l’activitat de la qual és “una realitat persistent” i no un fenomen merament literari. L’empresa aragonesa havia argumentat que el públic espanyol percep la màfia més com un fenomen cultural que no pas com una organització delictiva, i havia vinculat la denominació a un llibre de receptes i a la llibertat d’expressió.
La decisió a Espanya va en la línia de la del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), que el 2018 ja va donar la raó a Itàlia en considerar que el terme remet a una organització criminal associada a activitats com el tràfic de drogues i armes, el blanqueig de diners o la corrupció. Les autoritats italianes ja havien sol·licitat el 2015 la nul·litat de la marca davant l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), que va concloure que el logotip promocionava l’organització criminal.
La cadena de restaurants va continuar operant a Espanya després de la sentència europea perquè les seves marques nacionals seguien vigents. La decisió en l'àmbit d'Espanya l’OEPM coincideix amb els arguments d'Europa i obre la porta a la cancel·lació de la marca al país.
El grup empresarial de restauració disposa ara d’un mes per presentar un recurs. La cadena té 83 restaurants, un d'ells a Andorra, i va tancar el 2025 amb una facturació de 132 milions d’euros i té l’objectiu d’arribar a les 200 unitats operatives el 2028.