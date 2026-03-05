Successos
Detinguda una parella de turistes per agredir-se mútuament a Arinsal
Els fets van passar dimarts a la nit
Un home de 32 anys i una dona de 35 van ser detinguts dimarts a la nit per agredir-se mútuament en un hotel d'Arinsal. Els agents van arrestar els dos turistes com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral.
Controlat amb una taxa d'alcoholèmia d'1,27
Un altre turista de 31 anys va ser arrestat dimecres a la matinada per conduir amb una taxa d'alcoholèmia d'1,27.