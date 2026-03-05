Successos
Desmantellat un pis on s’exercia la prostitució a Encamp
La policia ha detingut una de les prostitutes per estar en posessió de 14 grams de tusi
La policia ha desmantellat avui al matí un pis d’Encamp on s’exercia la prostitució arran d’una investigació oberta fa setmanes per una activitat sospitosa detectada en l’habitatge. En el moment de la intervenció, els agents de l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal hi han trobat dues presumptes prostitutes i un client, que ha confirmat els fets.
El cos de seguretat ha explicat que durant l’operatiu també s’ha detingut una de les dones, de 32 anys i no resident, que estava en possessió de 14 grams de tusi repartits en dues bosses i un dosificador. La droga s’ha localitzat amb la col·laboració d’un binomi del Grup de Guies Canins especialitzat en detecció de drogues. També duia embolcalls de plàstic per preparar dosis i prop de 1.400 euros en efectiu, que han estat comissats.
El client ha estat sancionat per incomplir la Llei qualificada de Seguretat Pública, que prohibeix sol·licitar o obtenir relacions de naturalesa sexual amb persones que exerceixen la prostitució.