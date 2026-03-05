Tecnologia
El Consell d’Europa insta als estats membres a lluitar contra la violència digital vers les dones
L'òrgan reclama més garanties davant els riscos de la intel·ligència artificial
El Consell d’Europa ha adoptat dues noves recomanacions dirigides als estats membres per reforçar la protecció dels drets humans davant l’impacte de les noves tecnologies, en el marc de la commemoració del Dia Internacional de la Dona. Els textos posen el focus tant en els riscos de discriminació associats a la intel·ligència artificial (IA) com en l’augment de la violència contra dones i nenes facilitada per la tecnologia.
L'òrgan insta els governs a garantir que els sistemes tecnològics respectin els principis d’igualtat i no discriminació durant tot el seu cicle de vida. L’organisme alerta que els algoritmes poden reproduir prejudicis existents i demana marcs legals i de supervisió que assegurin transparència, control humà i vies efectives de reclamació per a les persones afectades. També recomana que els estats avaluïn els riscos abans de desplegar aquests sistemes i reforcin el paper d’organismes independents per supervisar-los.
La segona recomanació se centra en la violència facilitada per la tecnologia contra dones i nenes, un fenomen que el Consell d’Europa considera en augment a causa de l’expansió de les plataformes digitals i de la intel·ligència artificial. En aquest sentit, insta els estats a reforçar la legislació per perseguir penalment aquests actes, garantir mecanismes de denúncia accessibles i assegurar la retirada ràpida de continguts que constitueixin violència digital.
El text també demana més responsabilitat a les empreses tecnològiques i a les plataformes d’internet, amb obligacions com integrar mesures de seguretat en el disseny dels serveis, facilitar sistemes de denúncia eficients i cooperar amb les autoritats en la investigació de delictes.
El Consell d’Europa pretén impulsar una resposta coordinada davant els nous riscos que plantegen les tecnologies digitals, tot promovent un desenvolupament tecnològic que respecti els drets humans i garanteixi entorns digitals més segurs i inclusius.