Avís taronja per fortes pluges al nord-est de Catalunya
Al Pirineu oriental també es preveuen nevades abundants per sobre dels 2.000 metres.
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha activat el pla INUNCAT davant la previsió d’un nou temporal de llevant que portarà pluges abundants, fort onatge i ventades avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès avís taronja per fortes pluges al nord-est del país, especialment a les comarques de Girona i zones elevades.
Les precipitacions poden afectar qualsevol punt de Catalunya, però serà al nord-est on es podrien registrar les acumulacions més importants, amb més de 200 litres per metre quadrat en 24 hores. També s’han emès avisos per intensitat de pluja —més de 20 litres en 30 minuts— a gran part de Catalunya, i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i, puntualment, de calamarsa. L’episodi també portarà onades de més de 2,5 metres al litoral, especialment a l’Alt i Baix Empordà, així com ratxes de vent que poden superar els 72 km/h a zones del Camp de Tarragona, Penedès i Barcelona. Al Pirineu oriental també es preveuen nevades abundants per sobre dels 2.000 metres.