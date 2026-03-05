Trobada
Andorra s'integra a la nova Xarxa Iberoamericana de Protecció Civil i gestió de desastres
Vint-i-un països acorden a Guatemala crear un espai permanent de coordinació davant emergències i crisis climàtiques
Andorra ha participat aquesta setmana en la trobada d’alt nivell de les autoritats iberoamericanes de Protecció Civil i reducció del risc de desastres celebrada a La Antigua (Guatemala), on representants de 21 països han acordat la creació d’una nova Xarxa Iberoamericana de Protecció Civil i Reducció del Risc de Desastres.
La iniciativa vol esdevenir un espai permanent de coordinació per fer front a emergències cada vegada més complexes i globals. Entre els objectius principals hi ha millorar la coordinació entre països, mobilitzar recursos de manera més eficient i generar sinergies davant les crisis climàtiques.
Des d’Andorra s’ha donat suport a la posada en marxa d’aquesta xarxa com un instrument estratègic de cooperació internacional orientat a reforçar la col·laboració entre estats. També ha de permetre facilitar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques, millorar la coordinació institucional i avançar cap a models centrats en la prevenció i la gestió integral del risc.
La participació del Principat s’emmarca en el moment actual de consolidació del Sistema Nacional de Protecció Civil, i es considera una oportunitat per reforçar capacitats, contrastar enfocaments i contribuir a una cooperació regional més eficaç orientada a augmentar la resiliència dels territoris i les comunitats davant situacions d’emergència.